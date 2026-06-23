Los estudiantes catalanes ya pueden consultar sus notas de las PAU 2026

Archivo - Alumnos antes de comenzar el primer examen de las PAU 2026 en la UPF Ciutadella - EUROPA PRESS

BARCELONA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los estudiantes catalanes ya pueden consultar desde la mañana de este martes las notas de sus exámenes de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en la web 'Portal d'Accés a la universitat' de la Generalitat.

Para consultar los resultados de las PAU, los alumnos deben acceder con su identificador y contraseña, han informado fuentes de la Conselleria de Investigación y Universidades.

Los alumnos podrán solicitar la revisión de los exámenes desde este jueves al lunes, este último día hasta las 14 horas, y la preinscripción universitaria finalizará este viernes.