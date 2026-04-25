El estudio barcelonés Univrse competirá en el Festival de Cannes con una producción inmersiva

Archivo - Imagen promocional del proyecto - UNIVRSE - Archivo

BARCELONA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El estudio barcelonés Univrse competirá en el festival de Cannes, en la categoría de obra inmersiva del año con la producción 'The Black Mirror Experience', informa en un comunicado este sábado.

Esta categoría se centra en proyectos de arte inmersivo mediante tecnologías como la Realidad Virtual, la Realidad Mixta u otras herramientas, que vayan más allá "de la pantalla bidimensional".

En el proyecto del estudio barcelonés, "los visitantes trazan su propio camino, influyendo en la historia a través de sus decisiones e interacciones".