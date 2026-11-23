Presentación del estudio del Cetis en El Born de Barcelona - GOVERN

BARCELONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Comité de expertos para la transformación y la innovación social (Cetis) ha abogado en un estudio, a petición de la Generalitat, por un sistema de servicios más centrado en el acompañamiento a las personas y menos centrados en la gestión administrativa, y ha propuesto crear oficinas de prestaciones sociales para separar gestión e intervención social.

Los expertos afirman que el sistema actual se sustenta en una ley aprobada hace casi 20 años que, pese a suponer un avance, solo se desplegó parcialmente, y todavía "conserva inercias del modelo asistencial y beneficencia de la época de la que se rehuye con el actual modelo centrado en la persona", informa la Conselleria de Derechos Sociales en un comunicado.

El estudio, el sexto del Cetis a petición de la Generalitat, alerta que la cartera de servicios sociales, que recoge las prestaciones de la Generalitat y los entes locales, no se actualiza desde 2010, pese a que la ley establece revisiones cada 4 años.

MORENO: MODELO "MÁS PROACTIVO"

El conseller de Derechos Sociales de la Generalitat, Raúl Moreno, ha asegurado en la presentación del estudio este lunes en Barcelona que el Govern trabaja para adaptarlas a las nuevas necesidades sociales, y que prevé publicar los nuevos estudios de costes de los servicios en los próximos mese y está ultimando la revisión de la cartera.

Moreno ha subrayado que "ahora toca construir un verdadero sistema de protección social: más integrado, más preventivo y más centrado en las personas", y ha asegurado que la política social no es gasto, es inversión en las personas.

El conseller ha dicho que la Generalitat quiere simplificar las prestaciones sociales, unificar las vías de acceso y avanzar hacia un modelo "más proactivo" que permita identificar a las personas que tienen el derecho y facilitarle el acceso de manera automática.

El informe del Cetis asegura que la fragmentación por niveles de gobierno (los servicios sociales básicos son competencia local y los especializados lo son de la Generalitat) es una "dificultad identificada", así como que las prestaciones de urgencia se hayan convertido en estructurales por las diversas crisis económicas.

El Cetis ha propuesto crear oficinas de prestaciones sociales, con una modalidad ambulante para el ámbito rural, para separar la gestión de las ayudas de la intervención social, con el objetivo de que los profesionales puedan centrarse en acompañar a las personas en lugar de a verificar requisitos y tramitar prestaciones.

PLANTILLAS "BIEN DIMENSIONADAS"

El informe defiende que garantizar unos ingresos mínimos, una vivienda y la atención sanitaria debe ser el punto de partida de la inclusión, reclama situar a la persona en el centro y hacerla participar en el diseño de su itinerario de inclusión, y recuerda que las plantillas de profesionales deben estar "bien dimensionadas, protegidas y reconocidas".

Moreno ha dicho que la Generalitat quiere simplificar las prestaciones sociales, unificar las vías de acceso y avanzar hacia un modelo más proactivo que permita identificar a las personas que tienen el derecho y facilitarle el acceso de manera automática.