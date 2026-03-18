Un estudio de la UAB alerta de un "genocidio reproductivo" contra las mujeres palestinas

Archivo - Varias personas con una bandera palestina durante una manifestación por la liberación de Palestina - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Escuela de Cultura de Paz de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha alertado de que las mujeres palestinas están sufriendo un "genocidio reproductivo".

El trabajo recoge que la destrucción del sistema sanitario en Gaza afecta a más de 545.000 mujeres en estado fértil, que viven sin acceso normalizado a servicios de salud sexual y reproductiva, informa la UAB en un comunicado de este miércoles.

EL EFECTO DE LA VIOLENCIA EN LAS MUJERES

La publicación pone el foco en "cómo ha afectado a la población palestina el conjunto de violencias ejercidas por Israel en tiempo de genocidio", poniendo especial atención a las consecuencias en las vidas y los cuerpos de las mujeres y las niñas.

También documenta y analiza las repercusiones en términos de letalidad, los impactos en la salud física y mental --especialmente el uso de violencia reproductiva-- y los efectos de la violencia sexual y de género "como método de tortura e intimidación".

La investigación se ha desarrollado a partir del análisis documental y de entrevistas con organizaciones feministas palestinas, como parte un proyecto liderado por la Asociación Hèlia y financiado por la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD).

ANÁLISIS

Según los investigadores, el análisis evidencia "la continuidad entre el genocidio en curso y las lógicas estructurales que desde hace décadas afectan a la sociedad palestina".

El informe recoge que el número de víctimas mortales ha superado las 70.000 personas a finales de 2025 solo en Gaza, pese a que varias investigaciones indican que la cifra real "podría ser muy superior".

Los datos muestran que, en los primeros meses de la ofensiva, hasta el 70% de las personas muertas en Gaza eran mujeres y niños, un "cambio drástico" respecto a los 15 años anteriores, en que las mujeres representaban menos del 14% de víctimas mortales.

Asimismo, señalan que en 5 meses de ofensiva murieron más niños en Gaza que en todos los conflictos armados del mundo en los 4 años anteriores.

VIOLENCIA REPRODUCTIVA

El estudio apunta que la destrucción del sistema sanitario, la falta de medicamentos y el bloqueo han provocado "situaciones extremas" como cesáreas sin anestesia, un aumento de hasta el 300% de abortos espontáneos y el incremento de la mortalidad durante el parto.

Los investigadores han criticado la destrucción de la principal clínica de fertilidad de la Franja de Gaza, con 4.000 embriones, en diciembre de 2023 por parte del ejército israelí, que fue bombardeada "pese a estar claramente identificada como centro de salud".

La autora del informe, Pamela Urrutia, ha asegurado que la violencia reproductiva no es nueva en el contexto palestino, pero que "en este episodio se ha intensificado hasta el punto de configurar lo que se ha denunciado como un genocidio reproductivo".

El trabajo se remite a datos de Naciones Unidas, que indican que el 75% de las mujeres de Gaza sufre depresión, el 62% tiene problemas para dormir y el 65%, pesadillas constantes y ansiedad.

MATRIMONIO FORZOSO

El estudio ha detectado también que los matrimonios de niñas palestinas se han extendido como "mecanismo negativo" para afrontar las consecuencias del desplazamiento forzoso y el deterioro de la situación económica.

Varias organizaciones feministas palestinas ha alertado del aumento de los matrimonios de niñas y adolescentes, y de que la convivencia de jóvenes de ambos sexos en espacios muy reducidos podría estar propiciando que muchas familias casen a sus hijas "por cuestiones de honor".