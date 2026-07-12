Etidem abre una línea de producción en Alemania con una inversión de 125.000 euros

Máquina de Etidem - GENERALITAT

BARCELONA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La empresa catalana Etidem ha abierto una nueva línea de producción en Saarbrücken (Alemania) con una inversión de 125.000 euros para reforzar su presencia y responder al aumento de la demanda, según ha informado este domingo el Departamento de Empresa de la Generalitat en un comunicado.

El proyecto ha contado con el apoyo de Acció, que ha concedido una ayuda de 47.250 euros a través de la línea de subvenciones para proyectos de multilocalización, y la nueva sede incorpora una línea de producción propia destinada principalmente al vinilo téxtil.

La fundadora y consejera delegada de Etidem, Paloma Álvarez Jariego, ha asegurado que "después de años de crecimiento gracias a las ventas online, la empresa necesitaba establecerse físicamente en uno de los mercados clave para competir con más fuerza ante las nuevas marcas del sector".

La compañía, que comenzó a comercializar sus productos a través de Amazon en 2014, prevé aumentar del 15% al 25% el peso de las ventas en el mercado alemán en los próximos años, mientras que actualmente el mercado internacional representa el 60% de su facturación.

Fundada en 2007 y con sede en Barcelona, Etidem fabrica etiquetas textiles, productos de mercería, parches, rodilleras y vinilos textiles decorativos, cuenta con una plantilla de 20 trabajadores que puede ampliarse hasta los 50 en temporada alta y alcanzó una facturación de 6 millones de euros en 2025.