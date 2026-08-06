Eurecat, EMLIFE Biotics y Connecthink desarrollan un gemelo digital para fabricar probióticos

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BARCELONA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Eurecat participa junto con Connecthink en el proyecto de desarrollo de un gemelo digital cognitivo que se implementará en el entorno industrial de la empresa EMLIFE Biotics y digitalizará el conocimiento operativo de la planta de producción de probióticos.

El objetivo es apoyar a los operarios en la fabricación de probióticos líquidos y reforzar la calidad en el proceso, informa el centro tecnológico en un comunicado este jueves.

El proyecto, denominado PROBIO-AI, aplica la inteligencia artificial (IA) y la digitalización del conocimiento actualmente disperso entre protocolos manuales y conocimiento tácito de los operarios, con el fin de guiar a los trabajadores durante ensayos microbiológicos y fisicoquímicos.

La herramienta permite reforzar la trazabilidad y la seguridad alimentaria en la industria biotecnológica y nutracéutica mediante modelos de IA explicable y gobernada.

Eurecat, que forma parte del proyecto en el marco del DIH4CAT, "se encarga de la revisión y validación de los indicadores de resultado para medir el impacto industrial de la iniciativa", ha explicado el responsable de la Línea de Transformación Digital del departamento de Consultoría de Eurecat, Lluis Surroca.

Además, "lidera la gobernanza para garantizar una visión ética de la inteligencia artificial en este sistema de apoyo que deja siempre la decisión final en manos de las personas".

PROBIO-AI combina inteligencia artificial explicable, datos en tiempo real y modelos predictivos en un gemelo digital cognitivo para transformar protocolos industriales y conocimiento experto en una base digital estructurada y reutilizable, con la participación en el consorcio de Connecthink, responsable de la arquitectura y la IA explicable, además de EMLIFE Biotics y Eurecat.

TRANSFORMAR PROTOCOLOS

La solución se basa en GenInContext, el framework de Connecthink para Context Engineering y Knowledge Harness, que permite transformar protocolos, datos operativos y conocimiento experto en una infraestructura de conocimiento gobernada sobre la que desplegar IA explicable y confiable.

La implementación de la herramienta tiene como objetivo "impulsar la transformación digital de la empresa y reducir hasta un 60 por ciento el tiempo de acceso a información operativa, incrementar la productividad entre un 30 y un 40 por ciento y alcanzar una trazabilidad del 95 por ciento en el proceso de producción de los probióticos", señala la directora del Departamento de Consultoría de Eurecat, Laura Arribas.