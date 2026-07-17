Eurecat impulsa la integración de la IA en sistemas robóticos para que puedan aprender

Un robot diseñado por Eurecat - EURECAT

BARCELONA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Eurecat ha iniciado la integración de inteligencia artificial (IA) en sistemas robóticos para que puedan aprender, percibir, interpretar y actuar de forma autónoma en entornos empresariales dinámicos y complejos, informa en un comunicado este viernes.

La llamada IA Física "abre nuevas oportunidades" en sectores económicos como la industria manufacturera, la agroalimentación, la logística, la construcción y la atención a las personas.

Esta tecnología actúa como la capa de inteligencia que conecta la percepción con la acción, de forma que los robots pueden adaptarse a situaciones imprevistas, interactuar con personas y operar con más autonomía en escenarios reales.

De este modo, el centro tecnológico prevé desarrollar sistemas robóticos avanzados que puedan desarrollar tareas como el desmontaje inteligente de baterías de litio orientados a la economía circular o soluciones de robótica cognitiva para el acompañamiento de personas mayores y dependientes, entre otros.

El director de la Unidad de Robótica y Automatización de Eurecat, Daniel Serrano, ha explicado que la IA Física "está transformando la manera como las máquinas interactúan con el entorno y con las personas".

30.000 MILLONES

Eurecat ha explicado que la previsión es que la robótica industrial alcance un mercado de 30.000 millones de euros en el mundo en 2029, por lo que ha elaborado el informe 'Inteligencia Artificial Física: el motor de la robótica del futuro en la era de la Industria 5.0'.

El documento analiza las tendencias, las aplicaciones y los retos de esta tecnología que "está redefiniendo el papel de la robótica en la industria y la sociedad".

Ha añadido que, entre los beneficios directos de esta tecnología para las empresas, están una mayor flexibilidad productiva, el incremento de la productividad, la reducción de los costes de reconfiguración, una mejor calidad de los procesos y una mayor eficiencia en el uso de los recursos.