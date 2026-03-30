Eurecat impulsa las tecnologías termoquímicas para reaprovechar residuos y obtener biocombustibles

Imagen de un laboratorio termoquímico de Eurecat - EURECAT

BARCELONA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El centro tecnológico Eurecat ha impulsado el desarrollo de tecnologías termoquímicas para avanzar en la gestión y reaprovechamiento de residuos y obtener "productos de alto valor" como biocombustibles, biomateriales y gases con poder energético.

En un comunicado este lunes, apuesta por contribuir a promover una bioeconomía circular y la descarbonización de la sociedad, y la directora científica del Área de Sostenibilidad de Eurecat, Irene Jubany, considera que uno de los grandes retos de la sociedad es la gestión adecuada de los residuos dentro del marco de la economía circular, el ahorro de recursos y la descarbonización".

"Las normativas llevan, cada vez más, a minimizar la cantidad de residuos que va al vertedero, con el objetivo de reducir el impacto ambiental de nuestra actividad. De aquí que se promuevan las tecnologías que permiten valorizar material y energía", afirma.

Coincidiendo con el Día Internacional de Cero Desechos, el director de la unidad tecnológica de Residuos, Energía e impacto Ambiental de Eurecat, Frederic Clarens, destaca que "la pirólisis y la gasificación ya se encuentran implementadas en algunos países para el aprovechamiento de biomasa forestal".

RETO

Aunque advierte de que "son todavía un reto tecnológico para residuos complejos donde hace falta desarrollo para hacerlas viables en el ámbito técnico y económico".

Eurecat contribuye al desarrollo de soluciones en ámbitos como el tratamiento para los residuos heterogéneos, así como la búsqueda de aplicaciones adecuadas para los diferentes productos obtenidos, así como el uso de herramientas digitales de automatización y control avanzado "para generar procesos robustos y seguros".