Eurecat incorpora la tecnología Olink para acelerar la obtención de resultados biológicos

Investigadores de Eurecat usando la tecnología Olink - EURECAT

BARCELONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Eurecat ha incorporado la tecnología Olink, que permite analizar hasta 92 proteínas simultáneamente y acelerar la obtención de resultados de muestras biológicas, informa en un comunicado este martes.

Esta tecnología se implementa en el desarrollo de nuevos productos y servicios en sectores como la salud, la biotecnología, la nutrición y la alimentación.

El investigador de la Unidad de Nutrición y Salud Manuel García ha explicado que el nuevo equipamiento "facilita que las empresas puedan acceder a estudios de determinaciones proteicas de alta precisión, más completos, fiables y rentables".

La tecnología facilita la identificación y cuantificación de "un amplio abanico de proteínas en cuestión de horas", lo que mejora la capacidad de analizar muestras en las que el perfil y el contenido proteico son datos de gran importancia, con un procedimiento basado en el uso combinado de anticuerpos y secuencias de ADN.

Eurecat ha puesto como ejemplo que, en el ámbito de la salud, permite la determinación de proteínas con potencial valor de biomarcador asociadas a enfermedades o estados patológicos; evaluar procesos inflamatorios tisulares; la expresión de marcadores tumorales y otras proteínas vinculadas a procesos neurodegenerativos, y alteraciones cardiovasculares y metabólicas.

MAYOR CAPACIDAD

La directora de la Unidad de Nutrición y Salud de Eurecat, Sara Gómez, ha celebrado que esta tecnología refuerza "la capacidad de Eurecat y de sus laboratorios especializados para ofrecer soluciones avanzadas al tejido empresarial, así como para apoyar a proyectos de investigación, desarrollo e innovación".

Se suma a las capacidades que ya tenía Eurecat en ciencias y tecnologías de la vida y la salud, un ámbito que permite "dar respuesta a desafíos complejos de las empresas y la sociedad".