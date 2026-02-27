Eurofirms Group nombra a Albert Corbella 'Business Leader' de su firma de 'headhunting' en España

Albert Corbella, nuevo 'Business Leader' de Claire Joster en España. - EUROFIRMS GROUP

BARCELONA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Eurofirms Group ha nombrado a Albert Corbella como 'Business Leader' de Claire Joster en España, la firma de 'headhunting' del grupo, explica la multinacional española especializada en gestión de talento este viernes en un comunicado.

En el cargo, Corbella, que se incorporó al grupo en 2021, primero como 'National Leader' en España para la división de Recruitment&Interim de Claire Joster y más tarde expandió este cargo hasta encargarse también de la misma división en Italia y Francia, liderará a un equipo de más de 100 consultores distribuidos por España.

El 'Country Leader' de Eurofirms Group en España, Jaume Dulsat, ha afirmado que el nombramiento de Corbella reafirma el compromiso de la compañía con la consolidación y el crecimiento de Claire Joster: "Apostamos por una visión estratégica que refuerce nuestro posicionamiento en el mercado y potencie el valor diferencial que ofrecemos a clientes y candidatos".