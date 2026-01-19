Eurostars Hotel Company incorpora el Grand Hotel Wien de cinco estrellas de Viena

El Grand Hotel Wien de Viena (Austria). - EUROSTAR

BARCELONA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Eurostars Hotel Company, la cadena hotelera de Grupo Hotusa, acaba de adquirir el Grand Hotel Wien de cinco estrellas de Viena, que se une al Eurostars Embassy y el Exe Vienna, ambos hoteles 4 estrellas, que la compañía tiene en la capital austriaca, informa este lunes en un comunicado.

"La incorporación de este icónico edificio, que fue el primer gran hotel de lujo de Europa y el más antiguo del Imperio Austro-Húngaro ejemplifica la línea de nuestra estrategia de expansión y la ambición de una compañía que pronto cumplirá medio siglo", ha asegurado el presidente de Hotusa, Amancio López.

La compañía tomará posesión del hotel, incorporado en régimen de propiedad, el próximo 22 de enero, "iniciando así una nueva etapa" para este establecimiento legendario, situado junto a la Ópera Estatal de Viena y profundamente ligado a la historia social, cultural y arquitectónica de la ciudad".

Inaugurado en 1870 y diseñado por el arquitecto Carl Tietz, fue punto de encuentro de la aristocracia y de la vida cultural vienesa, acogiendo a personalidades como Johann Strauss II, que celebró allí su 50 aniversario artístico.

HISTORIA

A lo largo de su historia, el edificio ha vivido distintas etapas "que reflejan los grandes acontecimientos del siglo XX", desde su uso institucional tras la Segunda Guerra Mundial hasta su profunda rehabilitación y reapertura como gran hotel de lujo en la década de los noventa.

El hotel cuenta actualmente con 205 habitaciones, amplios salones para eventos y espacios singulares que lo convierten en una de las grandes referencias del patrimonio hotelero europeo.