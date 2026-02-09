Eva Libertad se lleva el Premi Gaudí a mejor dirección con 'Sorda'

La directora Eva Libertad - ALBERTO PAREDES

BARCELONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La directora Eva Libertad ha logrado la noche de este domingo el Premi Gaudí a la mejor dirección, en la gala que se celebra en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

Se ha impuesto en la categoría a pesos pesados como Albert Serra por 'Tardes de soledad', Carla Simón por 'Romería' y Oliver Laxe por 'Sirat'.

Se trata del segundo Gaudí que Libertad consigue esta noche tras el de mejor guión adaptado, y el tercero que se lleva la película, con el de Álvaro Cervantes a mejor actor secundario.