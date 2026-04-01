Exhumados 50 militares de la Guerra Civil en el cementerio de La Bisbal del Montsant (Tarragona)

Excavación de una fosa en el cementerio de la Bisbal de Montsant (Tarragona), donde se han recuperado los restos de 50 militares de la Guerra Civil muertos durante la batalla del Ebro - CONSELLERIA DE JUSTICIA

TARRAGONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Justicia y Calidad Democrática, a través de la Dirección General de Memoria Democrática, ha finalizado la excavación de una fosa en el cementerio de La Bisbal de Montsant (Tarragona), de donde se han recuperado los restos de 50 militares de la Guerra Civil muertos durante la batalla del Ebro.

La intervención, incluida en el Plan de fosas 2023-2025, ha permitido localizar una fosa con 48 soldados y exhumar, además, a dos militares republicanos enterrados en nichos del mismo cementerio, informa en un comunicado este miércoles.

Ahora, los restos se trasladarán al laboratorio para realizar estudios antropológicos y de análisis de ADN con el objetivo de intentar identificar a las víctimas y retornarlas a sus familias a través del Censo de personas desaparecidas y del Programa de identificación genética.

El director general de Memòria Democràtica, F. Xavier Menéndez, ha destacado que esta actuación "permite continuar avanzando en la recuperación de las víctimas de la Guerra Civil y en la restitución de su dignidad" y ha destacado que cada fosa que se abre es una oportunidad para identificarlas, dar respuesta a sus familias y cumplir con un deber democrático, político y social.

La excavación, que comenzó en junio de 2025 y se ha alargado hasta febrero de 2026, ha sido especialmente compleja, dado que la presencia de entierros posteriores en el entorno de la fosa desaconsejaba el uso de medios mecánicos, por lo que se ha hecho de forma manual, unos trabajos que se han ralentizado por las abundantes lluvias del otoño y el invierno.