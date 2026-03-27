Expertos creen que "la IA debe potenciar a las personas, no sustituirlas" en una jornada

Cartel de la sesión - CAMBRA DE TARRAGONA

TARRAGONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El socio fundador y director de Estrategia de Avençia, Joan Ligorio, y el socio fundador y director de Transformación Digital de Avençia, Narcís Estanyol, han defendido que "la IA debe potenciar a las personas, no sustituirlas", en una sesión del ciclo de jornadas Bon dia Tarragona, en la Cambra de Tarragona.

Han repasado las 6 decisiones que consideran que cualquier empresa, emprendedor y directivo debe tomar para aplicar la IA "con criterio, evitar errores habituales y obtener resultados reales", informa la Cambra de Tarragona en un comunicado este viernes.

Han abordado también cómo identificar "el problema del negocio, dónde conviene comenzar, cómo trabajar con datos y procesos fiables, cómo integrar la IA con lo que ya existe, cómo liderar la adopción interna y cómo medida y escalar solo lo que genera valor".