Expertos en mercantil analizan en el ICAB el pacto de socios para evitar conflictos societarios

Inauguración del Congreso de Actualidad Mercantil 'Resolución de conflictos societarios y ley de eficiencia procesal' en la sede del ICAB - ICAB

BARCELONA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) ha acogido este jueves y viernes el Congreso de Actualidad Mercantil 2026 'Resolución de conflictos societarios y ley de eficiencia procesal' en el que los expertos han resaltado que se ha generalizado el uso de pactos de socios para mejorar la gestión y el control empresarial y prevenir futuros conflictos societarios, informa el ICAB en un comunicado.

En el congreso han participado una veintena de expertos, que han analizado las novedades en el ámbito societario y han resaltado que actualmente una de las principales causas de impugnación de los acuerdos sociales es el abuso de mayoría, puesto que cada vez resulta más difícil que prospere una impugnación por falta de información a los socios.

También se ha puesto de manifiesto que los administradores de las sociedades mercantiles utilizan cada vez más sistemas de inteligencia artificial (IA), lo que plantea dudas sobre el deber de diligencia de los administradores en su obligación de obtener de la sociedad la información adecuada y necesaria, así como sobre la exoneración de responsabilidad en el ejercicio de su discrecionalidad empresarial.

El congreso, que ha congregado a más de 200 participantes en la sede del Colegio, ha sido inaugurado por la decana del ICAB, Cristina Vallejo, que ha recordado que la Corporación ha impulsado el proyecto '12 Congresos, 12 Causas' para poner en valor la función social de la abogacía, vinculando los principales congresos jurídicos que organiza con 12 entidades.

El Congreso de Actualidad Mercantil se ha vinculado con la Asociación Síndromes Arrítmicos relacionados con la muerte súbita y el ICAB se ha sumado al proyecto 'Entidades con Corazón' y el ICAB ofrecerá "formación en este ámbito y se instalarán más desfibriladores en las sedes del ICAB para promover la prevención y poder contribuir a salvar vidas", ha explicado Vallejo.