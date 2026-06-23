Expertos recomiendan acudir a urgencias por el calor cuando haya debilidad, mareo o náuseas

Profesionales del servicio de Urgencias de Vithas Barcelona - VITHAS BARCELONA

BARCELONA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Expertos y profesionales de la salud han recomendado, ante la ola de calor intenso, acudir a urgencias cuando haya sensación de debilidad, mareo o náuseas, así como bajadas de tensión, dolor de cabeza, náuseas, sudoración excesiva o piel caliente y seca.

La jefa del Servicio de Urgencias del Hospital Vithas Barcelona, Elizabeth Suárez, ha insistido en no minimizar estos síntomas, especialmente en mayores, niños o si se tienen patologías previas, ya que una atención precoz "puede evitar complicaciones", informa Vithas en un comunicado.

En situaciones más avanzadas, pueden aparecer confusión o somnolencia, lo que indica una posible evolución hacia un golpe de calor, una urgencia médica que puede avanzar "rápidamente" si no se actúa rápido.

"El cuerpo se sobrecalienta y ya no es capaz de mantener una temperatura adecuada. Sus signos suelen incluir temperatura corporal por encima de los 40 grados, mareo, dolor de cabeza náuseas o incluso alteración de la conciencia", describe Suárez.

En estos casos debe trasladarse al afectado a un lugar fresco y sombreado, retirar el exceso de ropa y disminuir la temperatura corporal con agua, toallas húmedas y ventilando; después, se le debe llevar a urgencias para que se le valore.

NIÑOS PEQUEÑOS

La jefa del servicio de Pediatría del hospital, Laura Castells, explica que los niños pequeños tienen menos capacidad para regular la temperatura corporal y dependen de los adultos para hidratarse y protegerse.

Por eso hay que darles líquidos con frecuencia, aunque no lo pidan; evitar su exposición al sol en las horas centrales del día, y nunca dejarlos solos en un vehículo.

Otros riesgos asociados al verano incluyen la intoxicación por alimentos en mal estado debido al calor; lesionas traumatológicas asociadas a actividades deportivas y caídas por resbalones en zonas húmedas, y quemaduras por el uso de pirotecnia durante la verbena de Sant Joan.