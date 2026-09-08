Una explosión en un edificio en Cerdanyola (Barcelona) deja 2 heridos trasladados al hospital

Archivo - Ambulancias del SEM - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat trabajan en una explosión que se ha producido este martes por la tarde en un edificio de la calle Sant Antoni de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), donde una mujer de 50 años y un hombre de 61 han sido trasladados al hospital, si bien ambos están estables.

Según han explicado fuentes del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a Europa Press, la mujer ha sufrido un traumatismo y diversas fracturas y ha sido trasladada al hospital Parc Taulí de Sabadell y el hombre ha sido derivado a la unidad de quemados de Vall d'Hebron en Barcelona.

Los bomberos han activado 9 dotaciones, así como el Grup d'Estructures Col·lapsades, el Grup Caní de Recerca y han solicitado la presencia del arquitecto municipal y la compañía de gas.

Ha quedado afectado el forjado de la planta baja, que ha caído al sótano afectando a un local.

El SEM también ha atendido a una tercera persona que ha sufrido un ataque de ansiedad.