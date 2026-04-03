Las exposiciones del Palau Robert reciben 284.276 visitantes en 2025, un 6% más

Imagen de la exposición sobre la compañía teatral La Cubana en el Palau Robert - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las exposiciones del Palau Robert de Barcelona recibieron 284.276 visitantes en el año 2025, un incremento del 6% respecto al 2024, cuando fueron 266.989.

Según informa el Govern en un comunicado este viernes, la exposición más visitada del 2025 fue la de la compañía de teatro La Cubana, con 42.413 visitantes, seguida de 'Cul a terra! Caus i esplais, escoles de ciutadania', que ponía en valor la actividad de 'esplais' y 'caus'.

La directora general de Difusión y máxima responsable del Palau Robert, Elisabet Valls, ha explicado que el espacio "tiene como objetivo acercarse a la ciudadanía a través de grades exposiciones ciudadanas, muestras que abordan temas de interés social, cultural y contemporáneo".

Por ello, ha explicado Valls, las exposiciones buscan ir más allá de la simple transmisión de información y apuestan por experiencias inmersivas y participativas, a través de recursos visuales, interactivos y narrativos.

EXPOSICIONES 2026

Para este 2026 destacan propuestas como la exposición 'Open Arms, una missió a contracorrent', que ya se puede visitar coincidiendo con los 10 años de trayectoria de la entidad dedicada a la acción humanitaria en el mar mediterráneo.

Por otra parte, también se podrá ver una muestra sobre los 20 años de transformación tecnológica vinculada al Mobile World Capital Barcelona (MWC) y una exposición acerca de los 50 años del Teatre Lliure, que se inaugurará en septiembre con una propuesta basada en cada una de las décadas de trayectoria del teatro.

Además, otra exposición recordará los 150 años del nacimiento del músico Pau Casals, que destacará su trayectoria como violoncelista, director y compositor; su compromiso con la paz y la democracia y su exilio y defensa de los valores humanos.