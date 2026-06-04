Expulsado un extranjero multirreincidente por diversos delitos en Figueres (Girona)

Ciudadano extranjero multirreincidente que ha sido expulsado de Figueres (Girona) a su país de origen - POLICÍA NACIONAL

GIRONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha materializado la expulsión del territorio español en aplicación de la Ley de Extranjería de un hombre que residía de manera irregular en el municipio de Figueres (Girona) al que le constaban diversos antecedentes por robos con violencia e intimidación, robos con fuerza, hurtos, amenazas graves y un homicidio en grado de tentativa.

Según informa el cuerpo en un comunicado este jueves, sus continuas acciones delictivas habían generado una "alarma social y alteraban gravemente la convivencia pacífica en Figueres", especialmente en un barrio de la localidad, quienes habían denunciado reiteradamente la conflictividad asociada a su presencia.

La localización del individuo presentaba una enorme dificultad técnica al no tener un domicilio fijo conocido, y ante este escenario, la Policía Nacional estrechó la colaboración diaria con Mossos d'Esquadra, diseñando y desplegando minuciosos dispositivos conjuntos de vigilancia e inteligencia, hasta que lograron ubicarlo en una casa ocupada.