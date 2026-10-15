Expulsados 21 multirreincidentes extranjeros que operaban en Catalunya, uno por presunto homicidio

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional, a 19 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo la expulsión de Catalunya de 21 ciudadanos de nacionalidad extranjera que acumulaban numerosos antecedentes delictivos, si bien uno de ellos es el presunto autor de un homicidio con un arma blanca que se produjo en un local comercial en Barcelona, según informa el cuerpo en un comunicado este jueves.

Estas personas contaban con más de 80 antecedentes policiales por presuntos delitos principalmente contra el patrimonio, como robos con fuerza, con violencia o hurtos, pero también delitos más graves como delitos contra la salud pública, agresiones sexuales, violencia de género, o malos tratos en el ámbito familiar.

Otro de los multirreincidentes presuntamente agredió sexualmente a una menor de edad, hija de su pareja, y que convivía con él en el mismo domicilio.

Algunos de estos expulsados multirreincidentes se encontraban ingresados en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona mientras se resolvía el procedimiento, si bien otros fueron detenidos para materializar la salida del territorio nacional.

Finalmente, una vez obtenidas las autorizaciones judiciales y la documentación personal, se estableció un dispositivo de traslado de los detenidos hasta Madrid, donde se hizo entrega de los mismos a funcionarios de la Unidad Central de Repatriaciones de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras que materializaron las expulsiones mediante un vuelo fletado.