La exvicedecana del ICAB Susana Ferrer, nueva presidenta del Tribunal Arbitral de Barcelona

La exvicedecana del ICAB, Susana Ferrer (de negro, en el centro), nueva presidenta del Tribunal Arbitral de Barcelona - ICAB

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La abogada y exvicedecana del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), Susana Ferrer Delgadillo, ha sido nombrada presidenta del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB), convirtiéndose en la primera mujer en presidir esta institución, ha informado el ICAB en un comunicado este jueves.

Ferrer encabeza una Junta Directiva renovada, que inicia esta nueva etapa con el compromiso de continuar impulsando la actividad del TAB y el papel del arbitraje como mecanismo especializado de resolución de controversias.

La nueva presidenta ha reconocido el trabajo de quienes la han precedido en el cargo y de las diferentes juntas directivas que, a lo largo de los años, han contribuido a consolidar el Tribunal y su actividad.

"Asumo esta responsabilidad con un firme compromiso con la institución y con la ilusión de afrontar los retos que tenemos por delante. Queremos continuar trabajando para dar a conocer e impulsar el arbitraje como una herramienta útil, ágil y especializada para la resolución de controversias", ha señalado.

En esta nueva etapa, el TAB pretende continuar impulsando el arbitraje y ampliar su conocimiento y utilización en el ámbito empresarial, institucional y del tercer sector, promoviendo un mecanismo de resolución de controversias ágil y eficaz, con un alto grado de especialización y con profesionales con una sólida experiencia.