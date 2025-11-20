La facturación de las empresas de la provincia de Barcelona creció un 5,3% en 2023

Presentación del informe 'Estructura empresarial de la provincia de Barcelona 2025' este jueves - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las empresas con sede social en la provincia de Barcelona facturaron 367.078 millones de euros en 2023, lo que supuso un crecimiento del 5,3% respecto a 2022, una estabilización frente al 20% de crecimiento que hubo aquel año a raíz del fin de la pandemia.

Así lo ha explicado la presidenta del Área de Desarrollo Económico y Turismo de la Diputación de Barcelona, Ana M. Martínez, en la presentación del informe 'Estructura empresarial de la provincia de Barcelona 2025' este jueves.

Martínez ha celebrado la "evolución satisfactoria" que presentó el tejido empresarial en 2023, con valores generalmente positivos y un crecimiento en todos los indicadores, facturación, facturación per cápita y, en menor medida, número de empresas y puestos de trabajo.

También ha destacado que "todas las comarcas barcelonesas incrementaron su facturación" aquel año, con un 5,3% de media y con el Moianès (13,6%) en primer puesto, seguido por el Garraf (7,2%), el Baix Llobregat (6,3%) y el Maresme (6,1%).

Por sectores, el del comercio al por mayor a vuelto a liderar la facturación de la provincia pese a reducirse en 2023, el mayor crecimiento se produjo en las actividades financieras y de seguros (72,9%) y la mayor bajada, en el comercio al por menor de TIC, uso doméstico y cultural (-43,4%).

EMPRESAS

Las empresas que más facturaron en 2023 fueron Seat (14.169 millones), Lidl Supermercados (6.079), Volkswagen (3.777), Bunge Iberica (3.341) y Axoil Energy (3.284), y destaca la entrada de MediaMarkt (2.333) en el top 10 tras su reagrupamiento empresarial en el Baix Llobregat.

En 2023, Barcelona volvió a caracterizarse por ser una provincia de pequeñas y medianas empresas, ya que un 71,8% del total (98.921) facturaron menos de 1 millón de euros, si bien las 250 con más facturación concentraron el 38,2%.

La provincia también ha vuelto a concentrar la mayoría de sociedades mercantiles de todo Catalunya, 3 de cada 4 y un 81,7% del total de facturación, y respecto a su edad, el 69% de las empresas tiene menos de 23 años y solo un 1,3% se fundaron antes de 1970.

COMARCAS

Atendiendo a las diferentes comarcas que componen la provincia, el Barcelonès concentró el 39,9% del total de facturación (146.532 millones), seguida por el Baix Llobregat, con un 21,5%, el Vallès Occidental, con un 18,5% y el Vallès Oriental, con un 6,4%.

Por ciudades, Barcelona representó un 35% del total de la facturación de la provincia, con 127.630 millones, liderando el ránking compuesto por Martorell (16.193), Sant Cugat del Vallès (13.699), L'Hospitalet de Llobregat (12.939), El Prat de Llobregat (9.736) y Montcada i Riexac (9.032).

Respecto a las cifras de negocio per cápita, Santa Maria de Miralles lidera la lista con más de 8 millones, ya que alberga la sede de la empresa Petromiralles, y le siguen Les Masies de Voltregà con 1,2 millones por el efecto de La Farga y Bon Preu, Gurb con 880.499 por Casa Tarradellas, Martorell con 533.419 por Seat y Castellbisbal con 384.230 por Celsa.