Fajula (MWCapital) dice que Barcelona ha "protagonizado" cambios tecnológicos gracias al MWC

El CEO de MW Capital Barcelona, Francesc Fajula, durante un almuerzo en el marco del Mobile World Congress (MWC) 2026, a 1 de marzo de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ceo de MWCapital Barcelona, Francesc Fajula, ha afirmado que la ciudad de Barcelona "ha vivido de forma absolutamente privilegiada y ha protagonizado" los principales cambios tecnológicos y de la sociedad gracias, en parte, a acoger el Mobile World Congress (MWC), que este año cumple su 20 edición en la ciudad.

Lo ha dicho en el Mobile Lunch 2026 organizado por Mobile World Capital (MWCapital) Barcelona, como previa del MWC que empieza el lunes y se celebra hasta el jueves en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona.

También han participado el alcalde, Jaume Collboni; la secretaria de Estado de Digitalización e IA, María González, y el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper.

Fajula ha dicho que el Mobile y Barcelona están ya muy asociadas: "Cuando viajas por el mundo en el sector de la tecnología y dices 'Mobile World Congress', te dicen: 'Barcelona'. Y si dices que eres de Barcelona, te dicen: 'Ah, Mobile World Congress'. Hemos pasado ya del Barça y de Gaudí a que, en el sector de la tecnología, Barcelona se asocie a la innovación de la tecnología".

Ha hecho un repaso de los principales cambios tecnológicos a lo largo de los 20 años del MWC en Barcelona, y ha sostenido que, en el inicio, no se hubiera imaginado que el congreso y el papel de Barcelona en el mismo hubiera podido crecer tanto como lo ha hecho.

TALENT ARENA

En el marco del MWC se ha referido al Talent Arena, que en 2025 alcanzó en su primera edición los 20.000 asistentes, cosa que superó todas las expectativas, y ha destacado que este año acogerá a "más de 220 ponentes de todo el mundo hablando de todo tipo de temas", entre los que ha destacado a Tim Berners-Lee, creador de la World Wide Web.

"La verdad es que es el lugar donde los profesionales del mundo de la tecnología y de la digitalización se inspiran y conectan su profesión hacia el futuro. Este año es más complicado todavía porque el primer año no había expectativas", ha ironizado.

'DAY ONE'

Al finalizar el evento, se ha proyectado el inicio de la nueva serie de Amazon Prime 'Day One', un 'thriller' dirigido por Marta Pahissa y Víctor Cuadrado y protagonizado por Álex González, Alba Planas y Asier Etxeandia, y que sigue la historia de un prodigio de la informática que abandonó Barcelona y el mundo tecnológico que regresa a la ciudad durante la celebración del MWC.

Para Fajula, esta iniciativa impulsada en el marco del congreso, tiene el objetivo de promocionar el ecosistema científico y tecnológico de la ciudad y de Catalunya y España al mundo, a la vez que fomenta "el debate sobre el uso político de la tecnología".