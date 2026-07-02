'Falstaff' vuelve a Barcelona en la despedida de Josep Pons como director musical del Liceu

Archivo - Fachada del Gran Teatre del Liceu, a 29 de julio de 2025, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ópera 'Falstaff' de Giuseppe Verdi regresa al Gran Teatre del Liceu de Barcelona tras 15 años en la producción de Laurent Pelly y que supondrá la despedida de Josep Pons como director musical del coliseo barcelonés tras 14 años al frente.

En rueda de prensa, el director Josep Pons ha agradecido al Liceu el "lujo" de la oportunidad de despedirse con esta pieza de Verdi, que también fue la última del compositor y con la que hizo una mirada atrás hacia el clasicismo.

Pons, que tomará la batuta de la Deutsche Radio Philharmonie, ha dicho que ha sido "inmensamente feliz" en el Liceu y que juntos han hecho un camino del que se siente muy satisfecho, que ve bueno acabarla en un momento en que la relación es muy buena, en un punto álgido, que continuará como director honorario a partir de la próxima temporada.

El director artístico del Liceu, Víctor Garcia de Gomar, ha asegurado que la personalidad de Pons ha marcado el teatro durante los 14 años de titularidad, que ha dejado "un legado de saber" y una referencia tanto externa como interna.

La ópera regresa al Liceu de Barcelona en ocho funciones entre el 9 y el 19 de julio con los barítonos italianos Luca Salsi y Ambrogio Maestri, que se alternarán en el papel de John Falstaff -personaje que aparece en 'Las alegres comadres de Windsor' y 'Enrique V' de Shakespeare--, junto a cantantes como Lucas Meachem, Carolina López Moreno, Roberta Mantegna, Gemma Coma-Alabert, Serena Sáenz y Maria Miró.

Última de las 24 óperas de Verdi, la comedia narra como Falstaff, un caballero envejecido y arruinado, idea un plan para resolver sus problemas económicos, que pasa por conquistar a dos mujeres ricas de Windsor, pero ambas descubren que han recibido cartas de amor idénticas y deciden unir fuerzas para darle una lección.

La producción de Pelly enmarca a los personajes en entornos realistas, que permiten potenciar todas las situaciones teatrales de la obra y los efectos que busca la obra como la vergüenza ajena por Falstaff, la admiración por las comadres y la sensación de lío imposible de resolver.

"BASE TRISTE"

La taberna donde vive Falstaff se convierte en esta producción en un bar restaurante recargado de botellas, las escenas de Windsor tienen lugar en un espacio interior con forma de laberinto, hasta la parte final en el bosque.

Salsi ha asegurado que el personaje de Falstaff parece a veces cómico, pero tiene una "base triste", mientras que Maestri ha dicho que para él supone una segunda piel y ha recordado que hizo por primera vez el rol hace más de 25 años.