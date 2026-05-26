La familia Andic traslada "su absoluto e incondicional apoyo" a la decisión de Jonathan Andic

Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, a su salida del Juzgado - EUROPA PRESS

BARCELONA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La familia Andic ha manifestado "su absoluto e incondicional apoyo" a la decisión tomada por Jonathan Andic de dejar temporalmente la vicepresidencia de Mango para concentrarse en su defensa, conservando el vínculo con otros proyectos familiares, empresariales y sociales.

Mediante un comunicado este martes, la familia ha reiterado "su plena confianza en la inocencia de Jonathan", investigado por la muerte de su padre y fundador de Mango, Isak Andic.

Asimismo, ha destacado las palabras que ha trasladado anteriormente su abogado, Cristóbal Martell: "La conjetura del homicidio es inconsistente. Pero, sobre todo, es dolorosa. Estigmatiza a un hombre inocente. Ahora comienza auténticamente el proceso y brillará la verdad y la inocencia".