La familia de Jonathan Andic afirma que "no existen ni se hallarán pruebas de cargo legítimas"

Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, a su llegada al Juzgado de Instrucción 5 de Martorell (Barcelona) - EUROPA PRESS

BARCELONA 19 May. (EUROPA PRESS) -

Portavoces de la familia Andic han defendido la inocencia de Jonathan Andic, detenido este martes por su presunta implicación en la muerte de su padre, el fundador de Mango Isak Andic: "No existen ni se hallarán pruebas de cargo legítimas contra él".

En un comunicado, la familia Andic ha reclamado que se respete el "principio de presunción de inocencia" de Jonathan Andic, quien esta mañana ha sido conducido por los Mossos d'Esquadra hasta los juzgados de Martorell (Barcelona) para que preste declaración ante la jueza que investiga el caso.

Según dichos portavoces autorizados, "el convencimiento sobre su inocencia es absoluto" y han manifestado que están seguros de que el desarrollo de las diligencias así lo demostrará.