Familia Torres instala una planta agrovoltaica piloto en sus viñas del Penedès (Barcelona)

BARCELONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Familia Torres ha instalado una planta agrovoltaica piloto en sus viñas del Penedès (Barcelona) y en el marco del proyecto 'Go Solarwine', informa en un comunicado este jueves.

El objetivo es impulsar "una producción vitícola climáticamente inteligente y sostenible" y permitirá validar la viabilidad técnica y económica de integrar placas fotovoltaicas en la agricultura.

Entre otros puntos, permitirá evaluar los efectos microclimáticos y su impacto en la productividad y resiliencia de la viña frente al aumento de temperaturas.

La planta se ha instalado en la viña ecológica Mas Rabell, ubicada en Sant Martí Sarroca (Barcelona), y ocupa una superficie de 1.000 metros cuadrados con paneles solares elevados a cinco metros de altura, que permite el paso de una máquina vendimiadora por debajo y facilita la automatización de la vendimia.

La directora de Innovación y Conocimiento de Familia Torres, Mireia Torres, ha explicado que el proyecto sirve para "explorar nuevas formas" de adaptación de energía limpia, y que las placas proporcionan sombra a los árboles y les protegen de la insolación directa en verano.