Familiares, amigos y músicos despiden a Joan Guinjoan en un austero funeral

Su hijo: "Tuvo la puerta abierta a jóvenes compositores"

Más de un centenar de familiares, amigos y músicos han despedido al compositor y pianista Joan Guinjoan (1931-2019) en una austera ceremonia la tarde de este viernes en el Tanatorio de Les Corts de Barcelona, en la que han participado su hijo, François Guinjoan; el director musical del Gran Teatre del Liceu, Josep Pons, y el director artístico del Palau de la Música, Víctor García de Gomar.

Su hijo ha arrancado la despedida con un 'À bientôt, papa', y ha dado las gracias a los asistentes en francés, castellano y catalán: "Os hablo en las tres lenguas en las que se comunicaba. La comunicación fue el motor de su vida y de su obra".

En francés y en castellano ha agradecido a todos los músicos y compositores, a los editores musicales y críticos "las aventuras compartidas" por su padre, además de evocar a su madre, Monique Gispert, para destacar su estímulo a la música de Guinjoan.

Ha asegurado que para él era una auténtica adrenalina recibir a intérpretes en casa y que "tuvo la puerta abierta a jóvenes compositores para, desde su modesta opinión, ayudarles en sus comienzos".

En catalán ha ensalzado el "aprecio y estima" hacia el compositor desde su tierra natal y desde las instituciones, y también ha dado las gracias al mundo musical catalán por creer en su obra musical y difundirla.

El alcalde de su localidad natal Riudoms, Sergi Pedret, ha citado que especialmente el exedil del pueblo Josep Maria Vallès mantuvo una buena relación con Guinjoan y, además, ha celebrado que el músico "amó mucho el pueblo y consiguió inmortalizar su esencia" y propagar sus raíces, tradiciones y cultura.

CONVICCIONES FIRMES

Josep Pons ha destacado el inmenso legado del artista, tan exigente que no se permitió concesiones en las que no creyera firmemente, que cosechó numerosos premios y condecoraciones: "Qué bonito ver a tantos compositores devotos del maestro. Le haría inmensamente feliz".

Pons también ha ensalzado su posicionamiento inquebrantable y compromiso con el arte, y ha destacado que el hecho de no moverse de su camino creativo le llevó a un claro reconocimiento, como el que obtuvo en su último concierto en el Palau de la Música con 'Fiat Lux' "con todo el público de pie", o las ovaciones que lograba en las repetidas interpretaciones orquestales de su obra capital, la ópera 'Gaudí'.

Víctor García de Gomar ha destacado cualidades, el ser genuino, auténtico, bueno, sincero, intuitivo, humilde, curioso, sabio, generoso y privilegiado, todo ello con un gran sentido del humor e ironía, y ha añadido: "Pasó de recoger avellanas a recoger premios, en un vademécum emocional que habla del hombre local pero a la vez universal".

Para terminar, su hijo ha dicho que Guinjoan no quería ninguna despedida: "No quiso componer un réquiem porque no se sentía cómodo", ha detallado, así que su hijo ha elegido como música de adiós su obra 'Gic-79'.

En el acto han estado presentes la consellera de Cultura de la Generalitat, Laura Borràs; el presidente del Patronato del Gran Teatre del Liceu, Salvador Alemany; el director general del Liceu, Valentí Oviedo, y el presidente del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (Conca), Carles Duarte.

También han asistido el presidente de Ibercamera, Josep Maria Prat; el director de orquesta Antoni Ros-Marbà; el compositor Josep Maria Mestres Quadreny; el compositor y pianista Albert Guinovart; la intérprete Maria Hinjosa, y el músico David Albet, entre otros.