Familias de la escuela de Canet (Barcelona) se oponen a la demanda que derivó en 25% de castellano

Antich (Òmnium) defiende "concentrar la batalla" en ese centro para sentar jurisprudencia

BARCELONA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 28 familias de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona) han presentado un escrito de oposición a la demanda de los padres que pedían escolarización a partes iguales entre catalán y castellano para su hijo de P5, y que derivó en que se fijara un 25% de castellano en su clase.

Lo han hecho una vez se han podido personar en la causa, según han confirmado en una rueda de prensa este martes el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, el abogado Benet Salellas y los padres del centro Helena Díaz y Roger Soler.

El escrito, según Salellas, argumenta que el marco jurídico autonómico, estatal e internacional vigente "prevé y protege el modelo de lengua vehicular única en catalán" y que el Estado ha suscrito la Carta Europea de lenguas regionales o minoritarias.

También discute que el 25% de castellano vulnera el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, en su artículo sobre el derecho al respeto a la vida privada y familiar, porque un tribunal "ha adoptado medidas que son intrusiones en la vida escolar y de las familias que no están previstas en la ley, no son necesarias en una sociedad democrática y no son proporcionadas".

Desde el punto de vista probatorio, la demanda adjunta tres pruebas periciales de expertos en demolingüística, sociolingüística escolar y sociolingüística en los medios de comunicación (Natxo Sorolla, Avel·lí Flors y Maria Coromina), que "explican al tribunal que si no se permite mantener espacios con una cierta preeminencia del catalán como la escuela, estará cada vez más en retroceso".

El letrado ha lamentado que "el tribunal ha hecho una construcción tan ideológica, tan derivada de la premisa de la cooficialidad, que ha perdido de vista la realidad y las necesidades sociolingüísticas" de Catalunya.

Por ello también ha adjuntado información sobre otros sistemas educativos sin inmersión, como Euskadi o la Comunidad Valenciana, con datos que demuestran que los alumnos que han acudido a escuelas sin inmersión no tienen el mismo conocimiento de la lengua minoritaria.

Y sobre el caso concreto de Canet de Mar, el escrito incluye un informe sociolingüístico que demuestra que el uso del catalán ha caído 15 puntos desde la última encuesta: "Incluso vemos que con el sistema de inmersión plena, el catalán está retrocediendo".

ÒMNIUM

Antich ha asegurado que "es super importante concentrar la batalla en un caso concreto porque es el que puede sentar jurisprudencia para todos los que puedan venir después".

Ha destacado que el caso de Canet es "paradigmático y emblemático" y lo considera de país, y la entidad que preside no busca entrar en una batalla entre familias sino que vive con preocupación cómo los tribunales provocan --textualmente-- tensiones en escuelas.

El presidente de Òmnium ha hecho un llamamiento "a fortalecer el frente en defensa de la escuela, y responder a la estrategia de Estado con la fuerza de la gente organizada", cosa que requiere movilización ciudadana, de recursos, un apoyo explícito a la comunidad educativa y una red de defensa de la escuela catalana.

FAMILIAS

En nombre de las familias, Helena Díaz, una madre del grupo afectado, ha leído un texto en el que defienden "ir, ir e ir allá donde la burocracia cae en el absurdo, la política se embrolla y el papel del poder ejecutivo se queda corto".

Otro padre, Roger Soler, ha asegurado que las familias quieren "mantener la escuela como un espacio de convivencia y aprendizaje" y ha negado que exista un conflicto previo en el centro, sino que una familia ha generado un conflicto inexistente fruto de la instrumentalización política --en sus palabras--.