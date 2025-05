Feijóo afirma que la alta fiscalidad en Catalunya provoca una "deslocalización de rentas"

Derogará la obligación de pagar el impuesto de patrimonio si gobierna

BARCELONA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijó, ha asegurado este martes que Catalunya tiene la fiscalidad más alta de España, lo que provoca una "deslocalización de rentas".

Lo ha dicho en una intervención en la 40 Reunió del Cercle d'Economia, donde ha asegurado que la gran batalla en los países europeos es la competitividad, por lo que ve necesaria una reforma fiscal en España orientada al crecimiento de la economía y un ajuste a la baja de impuestos.

"La presión fiscal en Catalunya es la más alta de España. He hablado con muchas familias y lo sigo con interés. Este impuesto ha disminuido la capacidad tractiva de rentas", ha advertido.

Ha explicado que, si llega a la Presidencia del Gobierno, derogará la obligación del pago del impuesto de patrimonio, que "no es homologable a lo países de la UE", no sin antes hablar con los presidentes de las comunidades autónomas.

Considera que suprimir ese impuesto no significa que no se puedan recaudar cantidades similares, "cuando no superiores", por la generación de riqueza.