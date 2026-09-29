Feijóo afirma que el decreto de vivienda del Gobierno no dará resultado: "Pido mi turno"

1121061.1.260.149.20260929105027 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un encuentro con Cecot en Terrassa (Barcelona) - Kike Rincón - Europa Press

Sobre las protestas por el desahucio de Maricarmen, dice que "nadie acampó" por Olga de L'Hospitalet

TERRASSA (BARCELONA), 29 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que el decreto de vivienda que aprobará este martes el Consejo de Ministros no dará resultado y se ha erigido para solucionar el problema de la vivienda: "Pido mi turno. Y mi turno consiste en incrementar la oferta".

Lo ha dicho en un encuentro con la patronal Cecot en Terrassa (Barcelona) junto a su presidente, Xavier Panés, en el que ha asegurado que no cree que el Gobierno "sea capaz de arreglar un problema que ha creado durante 8 años" y ha apuntado que el objetivo del Ejecutivo es poder continuar la legislatura.

Feijóo no ha concretado qué votará el PP sobre el decreto en una futura votación en el Congreso, y ha señalado que el Gobierno no ha "hablado ni un minuto" con su formación respecto a esta cuestión.

OCURREN "OTROS DESAHUCIOS"

El líder de los populares ha subrayado que el desahucio de Maricarmen de 89 años en Madrid "desde luego es una desgracia personal", aunque ha apuntado que en 2025 hubo 25.000 alzamientos.

"Leí otros desahucios que ocurren en Catalunya, leí el caso de una señora que se llamaba Olga, que tenía dos hijos, que fue desahuciada y que, no puedo decir como consecuencia de eso, pero sí decir que esa persona se suicidó. Nadie acampó por ella, nadie preguntó por ella", ha dicho sobre un desahucio en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) el 7 de septiembre.

En este sentido, ha señalado que "aquellos que se están manifestando en contra de la política de vivienda son los que han creado esa política" y ha cargado también contra la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por pedir movilizaciones por la vivienda.

MÁS VIVIENDA Y REBAJAS FISCALES

Finalmente ha asegurado que, si gobierna, impulsará un paquete fiscal para los jóvenes con rebajas de impuestos y un aval para completar el 100% del valor del inmueble y facilitar el acceso a una hipoteca.

"Tenemos que hacer una revolución fiscal para los jóvenes, porque siguen vivienda en pisos compartidos o en casa de sus padres. Para los propietarios seguridad y para los inquilinos desgravación del impuesto de la renta", ha agregado.

Aunque ha insistido en su propuesta para construir un millón de viviendas y ha dicho que si no se incrementa la oferta no se solucionará el problema "de verdad".