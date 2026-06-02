Feijóo defiende ante empresarios catalanes "hacer las cosas bien" en financiación autonómica

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la 41 Reunió Cercle d'Economia, en el Palau de Congressos de Catalunya, en Barcelona - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido en que la financiación autonómica se debe abordar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ante la petición del Cercle d'Economia de negociar la propuesta del Gobierno: "Reivindico hacer las cosas bien, ser serios y no tomarle el pelo a la gente".

"Si tengo esa responsabilidad, me sentaré con los presidentes autonómicos", ha sostenido este martes en una intervención en la 41 Reunió Cercle d'Economia en el Palau de Congressos de Catalunya, en Barcelona.

Feijóo ha respondido así a la petición de la presidenta del Cercle, Teresa Garcia-Milà, de que el PP considere la propuesta y entre en la negociación para abordar un sistema de financiación autonómico que está caducado.

"Esto no debe verse como un debilitamiento, sino realmente como un fortalecimiento. El Gobierno ha puesto una propuesta sobre la mesa, puede gustar más o menos, pero está allí. Sería muy positivo que el PP la considere", ha subrayado Garcia-Milà.

En respuesta, el líder popular ha reiterado que "las Cortes Generales no pueden adoptar decisiones que impactan en la financiación de las comunidades autónomas sin pasar por el CPFF".

"NINGÚN TIPO DE ACUERDO"

El Cercle también ha pedido responsabilidad política y ha instado al PP a alcanzar acuerdos transversales con el PSOE: "Si el PP Europeo y el Partido Socialista Europeo son capaces de pactar en el Parlamento Europeo, y lo hacen, ¿Por qué PP y PSOE no pueden hacerlo también en España?".

Feijóo ha respondido a Garcia-Milà que ninguno de los empresarios presentes en el acto "llegaría a ningún tipo de acuerdo empresarial con una compañía investigada por innumerables corrupciones, con varios ejecutivos en prisión, sin cuentas depositadas".

"No lo harían ni aunque esta alianza les pudiera reportar un beneficio a corto plazo, porque saben que la primera obligación de cualquier dirigente responsable es proteger la solvencia, la reputación, la seguridad y el futuro de su organización", ha agregado.