Feijóo se desvincula de acuerdos en la bilateral de financiación: "Es un parche abocado al fracaso"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (c), el presidente del PP de Barcelona, y diputado del parlament, Manuel Reyes (d), y el concejal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera (i). - David Zorrakino - Europa Press

Quiere saber qué piensa Page y Barbón al respecto

BARCELONA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado no se siente vinculado de los posibles acuerdos que se alcancen en materia de financiación en la comisión bilateral Estado-Generalitat del lunes: "Eso simplemente es un parche abocado al fracaso".

"Hagamos un sistema de financiación para que se quede, un sistema de financiación sólido, producto de un pacto. Eso es lo que a mí me vincula, los sistemas de financiación pactados, no los sistemas de financiación impuestos por la necesidad de un Gobierno que no tiene mayoría para seguir gobernando el país", ha subrayado en rueda de prensa en Barcelona.

Según Feijóo, el órgano para pactar estas cuestiones es el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) "y no una reunión de dos que forman parte de otros 20" que lo conforman.

Por ello, cree que lo que se hablará en la bilateral quedará "en una conversación porque no se puede pactar lo que uno no tiene capacidad para acordar ni para pactar".

"Ni la ministra ni la vicepresidenta tienen capacidad para transferir el 100% de un tributo a una comunidad autónoma, ni el presidente de ninguna comunidad autónoma tiene legalidad ni capacidad para asumir ese compromiso si no es dentro del CPFF", ha añadido.

GOBIERNO: "NO PUEDE VIVIR DE RODILLAS"

Además de mostrarse convencido de que el pueblo catalán es mucho más solidario que algunos de sus políticos, ha considerado que el Gobierno "no puede vivir de rodillas" y ha recordado que el sistema de financiación vigente pactado entre el tripartito y el presidente del Gobierno de entonces José Luís Rodríguez Zapatero se llevó al CPFF.

Así, ha pedido que el posible acuerdo que se logre el lunes se lleve también al CPFF porque quiere saber qué opina al respecto el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el presidente de Asturias, Adrián Barbón: "El resto de presidentes ya sé lo que opinan", ha incidido.

MÁS FINANCIACIÓN

Según Feijóo, Catalunya necesita más financiación, y ha asegurado que la tendrá en una mesa en la que ha asegurado que se pondrían de acuerdo "y no en una sala en contra del resto del país".

"No es una solución para Catalunya. Es un atajo y no se puede vivir en los atajos, se ha de vivir con luz y taquígrafos, con acuerdos, con discusión y después con pactos. Esto no es un pacto, esto es un atajo y una imposición, ha zanjado.