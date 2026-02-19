Feijóo dice que el proyecto de Rufián es la "agonía" de la izquierda, que ve absorbida por Sánchez

Alberto Núñez Feijóo en Granollers - David Zorrakino - Europa Press

GRANOLLERS (BARCELONA), 19 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho este jueves que el proyecto del líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, para unir toda la izquierda demuestra "el estado de agonía en el que se encuentra la izquierda tradicional española", a la que ve absorbida por el presiente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez.

Lo ha dicho en una atención a los medios en Granollers (Barcelona) tras visitar una fábrica de Pastas Gallo, y acompañado el senador del PP Juan Milián; el alcalde de Castelldefels (Barcelona) y presidente del PP en la provincia de Barcelona, Manu Reyes, y el diputado en el Parlament Juan Fernández.

Feijóo asegura que la izquierda en España ha perdido "criterio, liderazgo, honradez, decencia y una ideología concreta" y, aunque subraya que no tiene nada contra el proyecto de Rufián, ha tachado de simpático que un independentista se presente para presidir el Gobierno.

"Es una noticia interesante que un independentista se presente como candidato", y también ha dicho que probablemente ERC deberá explicar cómo considera que España es un país extranjero pero su máximo representante en Madrid quiera presidir España.

Además, el líder popular cree que ERC toma el pelo al pueblo catalán: "Probablemente, en mi opinión, al primero que le toman el pelo es al pueblo catalán, los que se llaman Esquerra Republicana de Catalunya, un partido independentista".