Feijóo pide revisar como se concede, se mantiene y "se puede perder" la nacionalidad

Fernández, Feijóo y Albiol - DAVID OLLER - EUROPA PRESS

BADALONA (BARCELONA), 20 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que si llega al Gobierno revisará como se concede, como se mantiene y "como se puede perder" la nacionalidad española, algo que considera justo y razonable porque los ciudadanos deben ser iguales ante la ley.

Así lo ha dicho en un acto del PP de Catalunya este domingo en el parque Turó Caritg de Badalona (Barcelona), junto al presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, y el alcalde de la ciudad, Xavier García Albiol.

Ha defendido una política migratoria ordenada, y ser exigente con los nacidos en España y con quien acuden a vivir en ella: "Si a alguien le molesta que le retiremos la nacionalidad a un condenado por pertenecer a una banda criminal o a una banda armada, que me lo explique. Si a alguien le molesta que retiremos la nacionalidad a un asesino, que nos lo explique".

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