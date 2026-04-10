Feijóo (PP) quiere que España no sea "espectador ni lastre" en espacios de decisión europeos



BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado este viernes su "condena inequívoca a la deriva belicista que recorre el mundo" y ha afirmado que su partido quiere una España que no sea "espectador ni lastre" para la Unión Europea, sino un socio leal que participe en las citas europeas donde se decide todo.

Lo ha dicho en el European Pulse Forum 2026, organizado por Politico y beBartlet en el CosmoCaixa de Barcelona, unas palabras que llegan después que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, dijera esta semana que España fue invitada a la cumbre de Londres sobre la apertura del estrecho de Ormuz y rechazó ir.

El líder popular se ha comprometido a que, si gobierna, España participará en citas y espacios de decisión: "Para mi es tan inaceptable que el Gobierno de España se autoexcluya de ellas como que no sea convocada a ellas por falta de confianza de sus socios".

"CONDENA INEQUÍVOCA A LA DERIVA BELICISTA QUE RECORRE EL MUNDO"

El jefe de la oposición ha arrancado su intervención expresando "la condena inequívoca a la deriva belicista que recorre el mundo" y ha añadido que Europa es "un proyecto de paz" que les obliga a "proclamar insistentemente", como ha hecho el PP "desde el primer día", que "la contención, la desescalada y la diplomacia es el único camino en el que Occidente se reconoce".

Después de que Donal Trump amague con salirse de la OTAN, Feijóo ha asegurado que "la OTAN es el mejor instrumento para garantizar la seguridad a los dos lados del Atlántico". "Y todos, y digo todos, debemos de preservarla. ¿Por qué? Porque estamos amenazados", ha aseverado, para añadir que "proteger el atlantismo" es proteger a Europa y a España.

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