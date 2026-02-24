Felipe Araya, nuevo director general de Eurofragance para Europa, África y Turquía

El director general de Eurofragance para Europa, África y Turquía, Felipe Araya - EUROFRAGANCE

BARCELONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Eurofragance ha nombrado a Felipe Araya como nuevo director general para Europa, África y Turquía (EAT), un nuevo cargo consecuencia del nombramiento de Joan Pere Jiménez como director ejecutivo y de la nueva dirección y objetivos que ha marcado para la compañía, informa la empresa en un comunicado este martes.

Araya cuenta con más de 20 años de experiencia internacional en gestión, ventas y marketing en la industria de la perfumería fina, belleza y lujo, y se incorporó a Eurofragance en marzo de 2025 como director de ventas para EAT.

El nuevo cargo tiene como objetivo consolidar el liderazgo regional de Eurofragance, reforzar la proximidad con los clientes y apoyar la estrategia de la compañía a largo plazo.

Araya ha señalado que tiene la visión de "fortalecer las relaciones con los clientes y reforzar el posicionamiento de Eurofragance".

Jiménez ha señalado que el nuevo director general para EAT "ha sido fundamental en el fortalecimiento" de la presencia de la empresa en la región.