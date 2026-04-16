Fèlix Larrosa (PSC) optará a la reelección como alcalde de Lleida en las próximas municipales

Archivo - El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, en una imagen de archivo. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

LLEIDA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha anunciado que optará a la reelección por el PSC en las próximas elecciones municipales, en mayo de 2027, a la espera que el partido ratifique a sus candidatos los próximos meses.

"Si repito en la alcaldía o no es una decisión que tenéis vosotros. Uno es alcalde porque recibe la confianza de la ciudadanía. Yo intentaré tirar adelante el proyecto que inicié hace 2 años y medio", respondió el jueves al preguntársele en un directo de Instagram recogido por Europa Press.

Ha defendido que hay muchas carpetas abiertas todavía y que le gustaría terminarlas: "Ya os lo traslado ahora, tenemos mucho trabajo por hacer todavía y espero que entre todos lo podamos ir haciendo".

Larrosa es alcalde desde 2023, después de serlo menos de un año en sustitución de Àngel Ros entre 2018 y 2019.

Entonces se presentó a las elecciones, pero las ganó Miquel Pueyo por ERC, y en 2023 los socialistas recuperaron la alcaldía con Larrosa.