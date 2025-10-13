La I feria de empleo 'Esade Career Fair 2025' conecta a más de 2.000 estudiantes y 90 empresas

BARCELONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Esade ha celebrado en Barcelona 'Esade Career Fair 2025', su primera feria de empleo que ha puesto en contacto a más de 2.000 estudiantes y 90 empresas para "el diálogo entre talento joven y liderazgo empresarial", informa este lunes en un comunicado.

Han participado más de 400 profesionales de firmas españolas y extranjeras, como Amazon, McKinsey & Company, Banco Santander, Inditex, Novartis, Volkswagen, Grifols, Garrigues, Cuatrecasas, Baker & McKenzie, EY, PwC, Deutsche Bank o Morgan Stanley, entre otras.

María José Verastegui, directora del Departamento de Carreras Profesionales de Esade, ha afirmado que la feria celebrada en el Palau de Congressos de Catalunya es "una experiencia de desarrollo profesional, orientación y conexión directa con el mercado laboral real".

En el curso 2023-24, más del 90% de sus graduados encontró trabajo en los tres meses posteriores a titularse, y el 75% accedió a sectores clave como consultoría, tecnología e industria global; se hicieron más de 4.200 mentorías personalizadas, y más de 400 empresas participaron en actividades académicas y corporativas.

ACTIVIDADES EN LA FERIA

Durante la feria equipos de recursos humanos, directivos de varias áreas de negocio y antiguos alumnos se encontraron con estudiantes de programas de Esade, mientras que las empresas pudieron identificar talento.

Hubo estands corporativos, presentaciones, entrevistas presenciales para prácticas y empleos, encuentros individuales con empresas, mesas redondas con antiguos alumnos y actividades temáticas para el desarrollo profesional de los estudiantes.

El exalumno Jordi Passola, representante de Naciones Unidas, protagonizó la charla 'Navigating Uncertainty: Career Lessons for a Changing World', dando claves para tener una carrera sólida en entornos cambiantes.