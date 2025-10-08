Fernández (PP) acusa a Illa de "rendir pleitesía" a Puigdemont y niega una normalización política

El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, durante la segunda jornada del Debate de Política General, en el Parlament de Catalunya, a 8 de octubre de 2025 - David Zorrakino - Europa Press

Asegura que él no ha mantenido ninguna reunión con Junts

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en el Parlament, Alejandro Fernández, ha acusado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de "rendir pleitesía" al expresidente Carles Puigdemont por reunirse con él en Bélgica y ha negado una normalización política en Catalunya.

Así se ha expresado durante su turno de palabra en la segunda sesión del Debate de Política General (DPG) en la cámara catalana, en la que ha reprochado a Illa ser "el Santos Cerdán que Pedro Sánchez envía a Bélgica porque él, de momento, no quiere o no se atreve a ir".

"Me indigna como catalán ver al presidente de la Generalitat reducido a palanganero de Sánchez y Puigdemont", y ha negado que él se haya reunido con Junts, después de que Illa haya afirmado que los populares se han encontrado con los de Puigdemont.

PIDE A ILLA ESCUCHAR LA "ALTERNATIVA" DEL PP

Fernández, que ha asegurado que cree en el diálogo, ha señalado que el PP tiene una "alternativa" a la política de la última década y ha pedido a Illa que la escuche para que vea --textualmente-- que hay otra manera de entender Catalunya.

"Nuestra alternativa está basada en unos principios ideológicos, los del centro derecha liberal, constitucional y europeísta. Muy alejado del perroflautismo contemplativo y la cultura del 'no a todo' de sus socios, pero también de nacionalpopulismo", ha sostenido.

Así, ha defendido la propuesta del PP en materia fiscal con medidas como la supresión del impuesto de sucesiones, de patrimonio y la deflactación del IRPF; en materia de seguridad con tolerancia cero frente a la multirreincidencia, o inmigración, la cual ha pedido que sea "legal y ordenada".

Finalmente, ha reprochado textualmente a Illa no haber dado explicaciones sobre le caso Koldo y su presunta relación con la empresaria china Xiaojuan Li, conocida como Xi Li, y ha ironizado: "Basta con pronunciar la palabra Xi Li para que el empático yerno ideal Salvador Illa se transforme en Chucky el muñeco diabólico".