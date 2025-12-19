Fernández (PP) avisa de que Illa deberá explicar la presunta implicación de Sanidad en el 'caso Koldo'

Archivo - El presidente del Partido Popular catalán, Alejandro Fernández, en una imagen de archivo. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Catalunya, Alejandro Fernández, ha avisado este viernes de que el presidente de la Generalitat y exministro de Sanidad, Salvador Illa, deberá "dar explicaciones" sobre la presunta implicación en el 'caso Koldo' del ministerio que encabezó.

Lo ha dicho en un mensaje en X recogido por Europa Press después de que el 'El Confidencial' haya publicado que el exasesor del Ministerio de Transportes, Koldo García, presuntamente intermedió entre Sanidad y una empresa vinculada a una investigación de la Policía Nacional contra el cártel de Sinaloa.

"Toda esta movida es realmente turbia y, aunque no le guste que le saquen asuntos que alteren su paz espiritual y rollito zen, Salvador Illa tendrá que dar explicaciones de ello. Le apetezca o no. El talante no te da impunidad", ha asegurado Fernández.