Fernández (PP) pide a Illa "reconocer algunos errores y corregirlos" por el apagón y generar confianza

El líder del PP en Catalunya, Alejandro Fernández, ha pedido al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, "reconocer algunos errores y corregirlos" tras el apagón del pasado lunes, y le ha reclamado que genere confianza y seguridad a la ciudadanía, tras lo que ha añadido que esto no lo ha hecho tampoco el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así se ha pronunciado este martes tras la comparecencia de Illa en el pleno del Parlament por el apagón, donde ha criticado que la comunicación durante el apagón "fue muy deficiente de cara a la ciudadanía", ya que considera que tardó mucho en comparecer, aunque le ha reconocido que fue correcta hacia los representantes políticos.

Ha sostenido que una de las lecciones que se deben tomar es que "los sistemas de alerta no funcionan bien en apagones", también ha lamentado el caos en el transporte ferroviario y que las residencias de personas mayores fuesen, a su juicio, las más damnificadas por este episodio.

DEFIENDE LA ENERGÍA RENOVABLE

El líder popular ha acusado a Illa de ser incapaz de abordar cuestiones estructurales y de fondo del modelo energético, así como de definir las causas del apagón y de definir qué hacer para prevenir que no vuelva a ocurrir algo similar: "No sabe, no contesta. Exactamente igual que Sánchez".

Fernández ha defendido la energía renovable, pero también la nuclear, tras lo que ha criticado que desde la izquierda se apueste por su cierre: "Se ha vuelto a demostrar que las teorías del decrecimiento de la izquierda son una majadería perroflautica absolutamente inviable. Catalunya necesitará de cara al futuro mucha más energía, no menos, más y más asequible", ha insistido.