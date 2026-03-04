El Festival Cruïlla completa su cartel con Judeline, Sidonie, Standstill y Maika Makovski

BARCELONA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Festival Cruïlla, que se celebrará el 8 al 11 de julio en el Parc del Fòrum de Barcelona, ha incorporado a su cartel a Judeline, Midnight Generation, Sidonie, Standstill, Maika Makovski, Alosa y Periferia.

Estos últimos nombres se suman a los ya confirmados de Pixies, David Byrne, Faithless, The Black Crowes, Suede, Rigoberta Bandini, Jon Batiste, The Hives, Halsey y Jovanotti, entre otros, ha informado este miércoles el festival.

El Cruïlla ha destacado que la edición de 2026 volverá a contar con un cartel "ecléctico y transversal" con una propuesta que abarca el rock, el pop, la electrónica, la música urbana y las nuevas tendencias.