El Festival Grec de Barcelona cumple 50 años con una programación de 99 espectáculos

La directora del Festival Grec Leticia Martin - EUROPA PRESS

BARCELONA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Festival Grec de Barcelona, que se celebrará a partir del 29 de junio con Montjuïc como epicentro, conmemorará su 50 aniversario con una programación de 99 espectáculos que quiere "releer el pasado e imaginar el futuro", en una edición que no quiere caer en la nostalgia.

Lo ha explicado la directora del festival, Leticia Martin, en una rueda de prensa junto al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el concejal de Cultura, Xavier Marcé, en una edición que se abrirá con 'L'òpera de tres rals', con dirección de Marta Pazos y que servirá para conmemorar también los 50 años del Teatre Lliure.

La programación contará con directores como Calixto Bieito, Florentina Holzinger, Angelica Liddell, Romeo Castelluci y Àlex Rigola, la coreógrafa Anne Teresa de Keersmaeker, la compañía Mal Pelo, los conciertos de Yerai Cortés, Sébastien Tellier y Raül Refree y una obra de Christiane Jatahy con Wagner Moura como protagonista.

De los 99 espectáculos (43 de teatro, 19 de música, 22 de danza, 7 de circo, 4 de cine y 4 instalaciones) de los que consta esta edición del Grec, 38 son coproducciones y 45 están liderados por mujeres, y el certamen pondrá 197.344 entradas a la venta este viernes.

El festival conmemorará el centenario de Antoni Gaudí con una colaboración inédita con la Sagrada Familia de Barcelona, que será el escenario del concierto 'Arrels de llum', y contará con una película documental integrada por cuatro cortometrajes sobre el 50 aniversario, que han sido encargados a Sílvia Munt, Núria Giménez Lorang, Jaume Claret Muxart y Marc Salicrú.

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