El Festival de Jazz de Barcelona abre con conciertos online desde Nueva York

Tendrá en la programación de este año a Sílvia Pérez Cruz, Brad Meldhau y Ute Lemper

BARCELONA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 52 Voll-Damm Festival de Jazz de Barcelona abre este viernes con conciertos en línea desde clubs de Nueva York, en una edición que tendrá en su programación cerca de 40 conciertos entre los que figuran los de Sílvia Pérez Cruz --con cuatro actuaciones--, Brad Meldhau, Ute Lemper, Andrea Motis, Miguel Poveda, Vicente Amigo y La Locomotora Negra.

El festival ha querido comenzar de esta inusual manera, "en tiempos de pandemia y con políticas entre erráticas y cínicas a ambos lados del océano", como homenaje a la capital mundial del jazz, representada por dos de sus clubs más importantes: New York Smalls y The Village Vanguard, ha informado la organización en un comunicado.

"Es un gran honor formar parte de la programación del festival", ha dicho Deborah Gordon, propietaria actual de The Village Vanguard, desde donde se programará a Ravi Coltrane (este viernes y sábado), Marcus Gilmore (27 de octubre) y The Bad Plus (30 y 31 de octubre).

El propietario del Smalls, Spike Wilner, también ha destacado el "honor" de participar en el Festival de Jazz de Barcelona, y los conciertos en 'streaming' irán a cargo de Rick Germanson (este viernes), Veronica Swift (este sábado) y el trombonista David Gibson (el domingo).

La programación seguirá con la cantaora de flamenco Maria José Llergo en la sala Barts el 28 de octubre, y Ute Lemper homenajeará a Marlene Dietrich el 6 de noviembre en el Palau de la Música Catalana.

El Festival de Jazz de Barcelona, que mantendrá todos los protocolos sanitarios y de distancia social para garantizar la máxima seguridad, entregará su Medalla de Oro a Brad Mehldau, que vuelve a Barcelona en solitario el 4 de noviembre.

SÍLVIA PÉREZ CRUZ

La cantante Sílvia Pérez Cruz será la protagonista del Retrato de Artista con cuatro conciertos en el Palau de la Música, el Gran Teatre del Liceu y la sala Barts, en una edición en que Andrea Motis estrenará 'A Swingin' Story' con su quintento y el crooner Randy Greer.

La escena catalana tendrá un gran peso con la presencia de Marco Mezquida con el concierto 'All about Marco' en la sala Barts el 6 de noviembre, en el que desarrollará tres de sus proyectos en una noche, y la celebración de los 15 años de la Sant Andreu Jazz Band el 27 de noviembre en el Palau de la Música.

También formarán parte de la programación Pegasus, que hará su último concierto en la sala Barts el 28 de noviembre, y La Locomotora Negra, que hará un concierto de despedida el 29 de enero el mismo fin de semana en que cumple 50 años, entre muchos otros.

La serie flamenca De Cajón! Tendrá, además de la cantaora María José Llergo, el trío formado por Carles Benavent, Tino di Geraldo y Jorge Pardo, Vicente Amigo, Tomatito y Miguel Poveda.