El festival Les Nits Occident de Barcelona abre este viernes una edición que tendrá a Sting y Zaz

Archivo - Sting en el escenario de Christmas by Starlite que se celebra en Ifema, a 15 de diciembre de 2023, en Madrid (España). - Francisco Guerra - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El festival Les Nits Occident de Barcelona, que se celebra en los jardines del Palau de Pedralbes, abrirá este viernes con Cesc Sansalvadó una edición en la que contará con artistas como Sting, Zaz, Mika, Diana Krall, Raphael y Las Migas.

Les Nits ha vendido en la víspera de su inicio más de 30.000 entradas, una cifra que representa el 70% del aforo para los 24 espectáculos que lo componen, informa este jueves Grup Clipper's en un comunicado.

El presidente del Grup Clipper's y director del festival, Juli Guiu, ha destacado que alcanzar las 30.000 entradas vendidas antes de la inauguración "confirma la consolidación" de Les Nits como una de las citas culturales del verano en Barcelona.

El festival, antes del inicio de los conciertos en el Auditori, se iniciará con una programación que pondrá el foco en el talento emergente en el espacio ajardinado que posteriormente funcionará como village: Cesc Sansalvadó (viernes), Lau Gibert (sábado 27), Claquera (domingo 28) y Ariadna Vieyra (lunes 29) ofrecerán una primera toma de contacto.

La programación en el Auditori se iniciará el 1 de julio con Taburete, a los que seguirán Mika (2 de julio), Mag Lari (4 de julio), Hakuna Group Music (5 y 6 de julio) y Sting, uno de los grandes nombres del cartel, el 7 de julio.

El festival seguirá con Carles Sans (8 de julio), Raphael (9 de julio), Vanesa Martin (10 de julio), Ravi Ram (11 de julio), Silvana Estrada (12 de julio), Zaz (13 de julio), Terapia de Shock (14 de julio), Il Volo (15 de julio) y Las Migas (16 de julio).

Les Nits concluirán con Rosario (17 de julio), Pablo López (18 de julio), Diana Krall (19 de julio), Judit Neddermann & GIO Symphonia (20 de julio) y Gente de Zona (21 de julio).

El festival ha asegurado que los conciertos de Sting, Taburete, Hakuna Group Music y Rosario ya han agotado las localidades, mientras que Raphael, Vanesa Martin, Il Volo y Zaz tienen las últimas entradas a la venta.