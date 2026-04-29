El Festival Perelada (Girona) cumple 40 años con la Orquesta de Bayreuth, Torrent y Pérez Cruz

Archivo - La cantante Sílvia Pérez Cruz durante un concierto en el festival Noches del Botánico, en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, a 2 de julio de 2025, en Madrid - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

GIRONA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Festival Perelada (Girona) cumplirá 40 años con una programación que contará con la Orquesta del Festival de Bayreut, un homenaje a la organista Montserrat Torrent en su centenario, el estreno de 'Diario di una madre', de Alberto García Demestres con textos de Cristina Pavarotti, recitales con Ermonela Jaho, Sara Blanch y Bryn Terfel, y la celebración de los 10 años de carrera de Trio Fortuny y los 30 de Sílvia Pérez Cruz.

La programación, que se celebrará del 17 de julio al 9 de agosto en diferentes espacios del recinto del Castell de Peralada, revisitará 40 años de trayectoria a través de la lírica, la danza, la música de cámara y la creación contemporánea, con una apuesta de que "la nueva creación tome más relieve", ha explicado en rueda de prensa en Barcelona el director artístico, Oriol Aguilà.

Aguilà ha afirmado que un festival "es un ritual, un acto colectivo" y que la celebración de las 40 ediciones se quiere hacer compartiendo otros aniversarios con orquestas y artistas.

La programación se iniciará el 17 de julio con un recital a cargo de la soprano Ermonela Jaho y Benjamin Bernheim en un recorrido por la ópera italiana y francesa, al que seguirá el 18 la conmemoración del aniversario del festival con '40 anys en camí', una propuesta escénica y gastronómica concebida por Joan Anton Rechi y en la que el coreógrafo Botis Seva, presentará un avance de su nuevo espectáculo.

El Festival Perelada seguirá el 25 de julio con un recital del bajo-barítono Bryn Terfel, que regresa al certamen 39 años después, en el mismo día que también se podrá ver la ópera de bolsillo 'Estètica i massacre' de Carles Prat, con libreto de Carlota Gurt y dirección escénica de Oriol Pla, nacida en el ciclo Oh!pera del Gran Teatre del Liceu.

La iglesia del Carme acogerá el 26 de julio el estreno del ciclo de canciones 'Diario di una madre', con textos de Cristina Pavarotti, y que será interpretado por la soprano Sabina Puértolas y el pianista Rubén Fernández Aguirre.

El 28 de julio, Aleix Martínez celebrará el décimo aniversario del Campus Peralada con el proyecto 'Niu', con la presencia de bailarines del Hamburg Ballet, y el 29 y 30 de julio la cantante Sílvia Pérez Cruz volverá al festival para celebrar sus 30 años de trayectoria.

MONTSERRAT TORRENT

El Festival Perelada encarará su recta final con la reposición el 31 de julio de 'Le Terroir' de la coreógrafa Lorena Nogal, la relectura de Vivaldi con '4 Danced Seasons' a cargo de Le Concert de La Loge el 1 y 2 de agosto, el décimo aniversario de Trio Fortuny en un programa que estrenará 'Ronde' de Francesc Prat y en el que participará Judit Neddermann el 5 de agosto.

El festival homenajeará a la organista Montserrat Torrent, que acaba de cumplir 100 años, con un concierto en el que participará y que incluirá el estreno de dos piezas encargadas a Bernat Vivancos y Raquel García-Tomás.

Perelada finalizará con los recitales de la soprano Sara Blanch y el tenor Michael Spyres el 8 de agosto y con el concierto de Jordi Savall y Núria Rial, con Les Musiciennes du Concert des Nations, el 9 de agosto, en colaboración con el Festival Savall.

En el marco del 40 aniversario, el Festival Perelada hará un concierto extraordinario en el Palau de la Música Catalana, en Barcelona, con la Orquesta del Festival de Bayreuth, bajo la dirección de Pablo Heras-Casado, centrado en fragmentos de 'Der Ring des Nibelungen', con voces wagnerianas como Catherine Foster, Klaus Florian Vogt y Nicholas Brownlee.

JARDINES

Al inicio de la presentación, Julia Reger Suqué, en representación de la familia Suqué-Mateu, ha afirmado que el 40 aniversario sirve para mirar hacia atrás con agradecimiento pero también el futuro para continuar con la excelencia, y ha mostrado voluntad de que el festival vuelva a representarse en los jardines como en sus orígenes.

Aguilà ha afirmado que es una voluntad que llena de alegría y ha añadido que la familia trabaja en un proyecto alternativo al auditorio previsto y que será ella la que lo comunicará cuando esté perfilada la propuesta de forma definitiva: "Es una buena noticia" que muestra la generosidad de la familia, ha concluido.