El Festival de Sitges abre este jueves con 'Found Alive' una edición con Peter Jackson de invitado

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BARCELONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya abre esta jueves con 'Found Alive', de Carlota Pereda, en una edición en la que contará con presencias como los directores Peter Jackson, Nicolas Winding Refn, Alejandro Amenábar y Robert Eggers, los actores Danny DeVito, Casey Affleck y Kevin Bacon y las actrices Amy Irving, Kyra Sedwick Heather Graham, Meiko Kaji y Bárbara Rey.

'Found Alive', película protagonizada por Chloë Grace Moretz, se ha convertido en la primera película dirigida por una directora española que abrirá el festival, en una edición que se clausurará con 'Wicker', de Alex Huston Ficker y Eleanor Wilson.

La sección Oficial Fantàstic a competición incluye películas como 'Leviticus', de Adrian Chiarella; 'Drag', de Grec Yagolnitzer y Raviv Ullman, con Danny DeVito como productor; 'Company', de Casey Affleck; 'Océano Titánico', de Konstantina Kotzamazi; 'Kakeru (Sheep in the Box)', de Hirokazu Kore-eda; 'The End of It', de María Martínez Bayona; 'Salitre', de Norma Vila, y 'Upiro', de Óscar Martín.

También contará con 'Las hijas', de Daniel Romero; '11', de Clàudia Serra y Paula Serra; 'Sanguine', de Marion Le Coroller; 'No Rest for the Wicked', de Kasper Kalle; 'Colony', de Yeong Sang-Ho; 'Les Vampires', de Craig Mitchell; 'River', de Joshua Giliano, y 'Victorian Psycho', de Zachary Wigon.

Fuera de competición, en la sección Sitges Collection se proyectarán filmes como 'Su propio infierno', de Nicolas Winding Refn; 'The Carpenter's Son', de Lotfy Nathan; 'Apocalipsis Z: un nuevo mundo', de Carles Torrens; 'Family Movie', de Kevin Bacon y Kyra Sedwick; 'Hope', de NaHong-jin; 'Rogue Trooper', de Duncan Jones; 'Whalefall', de Brian Duffield o 'Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma', de Jane Schoenbrun.

El festival recuperará clásicos del género como 'Braindead (Tu madre se ha comido a mi perro)', de Peter Jackson; 'Tesis', de Alejandro Amenábar, en su 30 aniversario; 'The Devils', de Ken Russell; 'La bruja', de Robert Eggers; 'Holocausto canibal' de Ruggero Deodato, y 'King Kong' de John Guillermen cuando cumple 50 años.

PREMIOS

La nómina de premiados de este año cuenta con el director de 'El señor de los anillos' Peter Jackson, el actor y director Danny DeVitto, la actriz Amy Irving, el actor Kevin Bacon y la actriz Kyra Sedwick con los Gran Premio Honorífico.

Recibirán la Máquina del Tiempo los directores Robert Eggers, Takashi Shimizu y Na Hong-jin y Mark L. Lester y el distribuidor Bob Murawski, el WomanInFan las actrices Adrienee Barbeau y Meiko Kaji, el Nosferatu la actriz Bárbara Rey, el Méliès el director Alejandro Amenábar y el Industry los productores David Gregory y Bernardo Ernesto Bergeret.

Sitges volverá a contar con su tradicional Zombie Walk el primer sábado del festival y en los primeros días de venta de entradas la facturación creció un 19% respecto a la edición anterior.