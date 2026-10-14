El Festival de Sitges crece en entradas vendidas y supera el millón de recaudación

Cartel del Festival de Sitges - FESTIVAL DE SITGES

'Encuentros en la tercera fase' y 'Suspiria', entre las temáticas de 2027

SITGES (BARCELONA), 14 (EUROPA PRESS)

El Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya 2026, que se celebra hasta este domingo, ha crecido un 6% en volumen de entradas vendidas y ya supera el millón de euros en recaudación.

"Considerando que quedan 4 días, hemos roto el techo. Hemos crecido un 6%, hemos pasado del millón de recaudación, cuando todavía quedan días. Acabaremos sobre el 7% y 8%", ha explicado la directora de la fundación del festival, Mònica Garcia.

Garcia ha señalado que el crecimiento del 6% se registra en el volumen de entradas, pero que el de la recaudación se sitúa en torno al 10% porque el público cada vez compra más en packs.

El director del Festival de Sitges, Ángel Sala, ha resaltado la cifra "mítica" del millón de euros, cuando hace cuatro años era de 700.000 euros, y ha subrayado que están muy contentos con la reacción del público, sobre todo por la buena respuesta a la programación de medianoche y a los clásicos.

AVANCE DE LA EDICIÓN DE 2027

Respecto a la programación del año que viene, que marcará el 60 aniversario del festival, Sala ha dicho que habrá algún "guiño" a 'Star Wars' por sus 50 años, aunque ha precisado que al celebrarse el certamen en octubre las conmemoraciones de esta saga ya estarán muy vistas.

Ha detallado que una de las líneas temáticas girará alrededor de 'Encuentros en la tercera fase', de Steven Spielberg, que también cumple 50 años, "una película muy de actualidad, que habla de gente normal en situaciones extraordinarias" y que, según Sala, ha aguantado muy bien el paso del tiempo.

A través de ella se hará una revisión de la temática del visitante en el cine y de la comunicación, a la que se sumará otra línea temática centrada en las brujas con motivo del aniversario de 'Suspiria', de Dario Argento, que cumplirá asimismo 50 años en 2027.