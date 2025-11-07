FGC impulsa la iniciativa Pirineu365, que agrupa las 6 estaciones de esquí y montaña que gestiona

BARCELONA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha presentado las novedades de la temporada de invierno 2025/26, entre las que destaca el impulso de Pirineu365, que agrupa las 6 estaciones de esquí y montaña de la empresa pública: La Molina, Vall de Núria, Vallter, Espot, Port Ainé y Boí Taüll.

El objetivo de la iniciativa es desestacionalizar la actividad, diversificar la oferta y ofrecer una propuesta completa durante los 365 días del año, así como posicionar al Pirineo catalán como destino atractivo y con propuestas más allá de la temporada de nieve, informa FGC en un comunicado este viernes.

El acto de presentación se ha llevado a cabo en el recinto ferial El Sucre de Vic (Barcelona), donde hasta el domingo se celebra la 44 edición de la Fira de la Muntanya, y han asistido el presidente de FGC, Carles Ruiz, y el secretario de Movilidad e Infraestructuras, Manel Nadal.

Ruiz ha explicado que Pirineu365 impulsa un plan estratégico de los activos de montaña con el cual definir cómo transformar estas estaciones de esquí en estaciones de montaña para "incrementar la actividad en un 30%", pensando en los esquiadores y buscando públicos que no lo sean.

Por su parte, Nadal ha puesto en valor el compromiso del Govern en el Pirineo a través de las estaciones de montaña de FGC, que ha calificado de "dinamizadoras económicas y sociales de las comarcas de montaña", al tiempo que ha puntualizado que aportan alrededor del 11 del PIB de las zonas donde están ubicadas.